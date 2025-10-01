Infrastrutture: per scali, strade e data center 1.500 miliardi di investimenti
Studio McKinsey: in Italia necessario rinnovare infrastrutture, potenziare reti di energia e tlc. Cresce interesse dei privati: puntare anche sulle concessioni per partnership con lo Stato
La necessità di rinnovare infrastrutture, come ferrovie, strade, ponti, che cominciano a sentire il peso del tempo. Il forte sviluppo dei dati center, con le esigenze connesse di digitalizzazione e di potenziamento della generazione di energia elettrica e delle reti. La crescente esigenza di progettare opere civili strategiche in chiave “dual use”, ovvero che possano essere difese in caso di eventi bellici ibridi e non solo. Saranno questi alcuni dei fattori principali che spingeranno gli investimenti...