Il Consiglio di Stato frena le demolizioni con Scia
Da Palazzo Spada prima decisione legata alle operazioni di Milano. Decisiva la neutralità della volumetria realizzata rispetto a quella esistente
Contestualità temporale tra demolizione e ricostruzione. E neutralità dal punto di vista urbanistico: non può esserci, cioè, una maggiore volumetria. Sono i due paletti che, secondo il Consiglio di Stato, qualificano un intervento edile come semplice ristrutturazione, e per il quale è sufficiente una Scia per dare avvio ai lavori. Negli altri casi invece si deve parlare di costruzione vera e propria, per cui è necessario un permesso a costruire o un piano attuativo per valutare i bisogni del quartiere...