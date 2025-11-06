Il Consiglio di Stato frena le demolizioni con Scia

Contestualità temporale tra demolizione e ricostruzione. E neutralità dal punto di vista urbanistico: non può esserci, cioè, una maggiore volumetria. Sono i due paletti che, secondo il Consiglio di Stato, qualificano un intervento edile come semplice ristrutturazione, e per il quale è sufficiente una Scia per dare avvio ai lavori. Negli altri casi invece si deve parlare di costruzione vera e propria, per cui è necessario un permesso a costruire o un piano attuativo per valutare i bisogni del quartiere...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi