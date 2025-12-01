Il Peg allegato al preventivo rende più trasparenti i conti
Il piano esecutivo di gestione riporta l’articolazione analitica degli stanziamenti
Il bilancio di previsione degli enti locali è, a dir poco, non facilmente comprensibile per i non addetti ai lavori. La complessità tecnica e la struttura contabile specifica non consente di colmare il bisogno informativo dei cittadini con la semplice pubblicazione del documento per garantire la trasparenza. E infatti, in molti casi, il bisogno informativo dei destinatari finali - i cosiddetti portatori di interesse – viene colmato attraverso strumenti alternativi. Per renderlo più accessibile, il...
di Rosa Ricciardi (*) - Rubrica a cura di Ancrel