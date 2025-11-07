Illegittimo l’ordine di demolizione emanato senza rigettare l’istanza di condono

In caso di abuso l’amministrazione, prima di emanare l’ordinanza di demolizione dell’opera realizzata senza titolo, deve notificare il respingimento dell’istanza di condono. Solo allora può procedere. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Cagliari, la n. 944/2025 con cui è stata annullata l’ordinanza di demolizione relativa a un’opera realizzata a Dorgali. Tutto era iniziato quando la proprietaria di un terreno classificato come zona agricola era stata autorizzata a realizzare sul terreno un...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi