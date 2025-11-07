Illegittimo l’ordine di demolizione emanato senza rigettare l’istanza di condono
Il principio ribadito dal Tar Sardegna
In caso di abuso l’amministrazione, prima di emanare l’ordinanza di demolizione dell’opera realizzata senza titolo, deve notificare il respingimento dell’istanza di condono. Solo allora può procedere. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Cagliari, la n. 944/2025 con cui è stata annullata l’ordinanza di demolizione relativa a un’opera realizzata a Dorgali. Tutto era iniziato quando la proprietaria di un terreno classificato come zona agricola era stata autorizzata a realizzare sul terreno un...
