Immobiliare, a Milano la domanda straniera sostiene il mercato di fascia alta
Secondo Vincenzo Monti Prestige, il 2025 chiuderà con 370 vendite (+5,1% sul 2024). L’offerta rimane insufficiente per le richieste dall’estero
Il mercato residenziale di fascia alta a Milano continua a muoversi in controtendenza rispetto al resto del real estate cittadino. Secondo l’analisi di Vincenzo Monti Prestige - agenzia milanese specializzata nel segmento residenziale di fascia alta - la stima per il 2025 delle compravendite di immobili prime e super prime è di circa 370 transazioni, il 5,1% in più rispetto al 2024. Una previsione fatta sul dato semestrale 2025, che dovrebbe segnare, secondo l’analisi, un +2,8% sul primo semestre...