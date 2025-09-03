Impianti fotovoltaici, pronte le nuove linee guida antincendio
Pubblicato il documento dei Vigili del Fuoco - in sostituzione del precedente testo del 2012 - con le nuove istruzioni per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato le nuove linee guida per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici da applicare a tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell’allegato al regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011). Il documento – subito in vigore dal 1° settembre - aggiorna la regola tecnica verticale sulle chiusure d’ambito e le linee guida sul fotovoltaico del 2012 rispetto alle ...