Maxi-batterie, arrivano i chiarimenti dei Vigili del Fuoco sulla sicurezza antincendio

Sollecitato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, il dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare che fornisce delucidazioni su alcuni concetti contenuti nelle linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di sistemi di accumulo di energia elettrica (Battery energy storage system – Bess). La circolare torna su alcune definizioni come quella di “isola Bess”, la quale va intesa come gruppo di container combinati ad un Power conversion system...

