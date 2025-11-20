Imu, enti in difficoltà con la registrazione degli aiuti di Stato da temporary framework - Anutel chiede la proroga
L’associazione ha ricevuto numerosi quesiti e segnalazioni da parte delle Amministrazioni in affanno e ora propone lo slittamento dei termini al 31 dicembre
I Comuni italiani sono in difficoltà con l’adempimento in scadenza il 30 novembre che riguarda le attività di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato delle esenzioni Imu previste da diverse disposizioni di legge nell’ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti in base agli articoli 53-64 del Dl 34/2025 convertito dalla legge 77/2020, con il quale è stata recepita la disciplina della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863. Lo segnala Anutel...
