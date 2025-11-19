La corsa di Consip: gare per 37 miliardi, +126% rispetto al 2024
Nel Market Day al Mef anticipate le proiezioni a fine anno. Sale a 31 miliardi la spesa intermediata, aumentati del 61% i lotti
A fine anno il contatore delle gare pubblicate da Consip arriverà a quota 37 miliardi di euro, con un salto del 126% rispetto ai 16,4 miliardi del 2024. Crescerà, a 31 miliardi, anche la spesa intermediata, con un aumento del 10% che triplica il ritmo vissuto nel biennio precedente, e si traduce in 940mila contratti stipulati (+15% in un anno) con 290mila imprese (+20%); in un panorama che vede ormai i mercati digitali (19,5 miliardi, il 63% della spesa) primeggiare rispetto ai classici contratti...
