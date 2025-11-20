Recupero Ici della Chiesa: termine di dichiarazione rinviato al 31 marzo 2026

È fissata per oggi giovedì 20 novembre la riunione tecnica presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali per l’analisi del nuovo Dpcm che fissa i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento dell’Ici non versata a causa dell’esenzione prevista per gli anni 2006-2011, per i quali l’articolo 16-bis del Dl 131/2024 ha disciplinato le misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia della Ue, che ha considerato l’esenzione un aiuto di Stato.

