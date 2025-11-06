Interporti, approvata la riforma: limite di 30 poli nazionali

Svolta storica nella logistica italiana : dopo 35 anni, la riforma degli interporti è legge. Il testo, già approvato lo scorso mese di luglio dal Senato, ha ottenuto ieri il via libera definitivo alla Camera con 132 sì, 76 no e 2 astenuti. Un passaggio fondamentale, che segna il superamento della legge 240 del 1990, ormai non più adeguata alle esigenze del settore. La riforma, spiegano gli operatori, rappresenta una spinta decisiva all’intermodalità. L’ interporto , infatti, è il luogo dove avviene...