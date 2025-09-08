Fisco e contabilità

Inventario e patrimonio al centro dei nuovi conti

Più importanza ad aspetti che fino a oggi sono <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">stati giudicati secondari</span>

di Giuseppe Fontana (*) e Simone Simeone (**)

Con la determina 129/2025 la Ragioneria generale dello Stato ha approvato i modelli di raccordo che permettono la riclassificazione dei dati contabili nel nuovo piano dei conti unico Accrual, previsto dalla riforma 1.15 del Pnrr, le linee guida che illustrano il contenuto dei modelli e le modalità operative per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio al Mef.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso l’attuazione della riforma contabile che vedrà nel rendiconto 2025 un primo recepimento...

