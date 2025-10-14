Mina Alzheimer sui conti della sanità
Dopo che la Cassazione ha riconosciuto che il servizio pubblico deve coprire i costi dell’assistenza oltre a quelli strettamente legati alle cure
Cresce un nuovo allarme sui conti del sistema sanitario. È quello legato ai malati di Alzheimer e altre demenze ricoverati in Rsa, dopo che la Cassazione ha riconosciuto che il servizio pubblico deve coprire i costi dell’assistenza oltre a quelli strettamente legati alle cure. Le stime parlano di costi pesanti, e soprattutto in netta crescita: al punto che il tema dominerà la lista delle priorità da presentare al governo, al centro oggi di una conferenza delle Regioni convocata in via straordinaria...
