La riscossione riparte dalla pulizia dei residui
La riforma Amco impone di appostare gli inesigibili a stato patrimoniale
Il 2026 prova a essere l’anno di svolta per la riscossione locale, per gli effetti della riforma della coattiva nel Dlgs 110/2024 e per le novità del Ddl di bilancio 2026, a iniziare dall’entrata in scena di Amco.
Nei Comuni dovrà cambiare le modalità di gestione della riscossione coattiva, passando da un approccio passivo, basato sulla deresponsabilizzazione...
