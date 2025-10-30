La valorizzazione del patrimonio immobiliare richiede l’aggiornamento dell’inventario
Così la sezione regionale di controllo della Corte dei conti in Basilicata a supporto delle operazioni inventariali che oggi sono il perno della riforma Accrual
La sezione regionale di controllo della Regione Basilicata, con la delibera n. 119/2025, ha messo in evidenza il principio di diritto secondo cui è dovere dell’ente procedere al puntuale aggiornamento dell’inventario al fine di ottenere una efficiente ed efficace valorizzazione del patrimonio immobiliare.La sezione si è occupata dell’analisi dei dati del questionario relativo al rendiconto dell’esercizio 2023 di un Comune e tra i diversi punti analizzati, ha posto l’attenzione sulla capacità di valorizzazione...
Correlati
Delibera
Affidamento obbligato per gli enti locali con scarsa capacità di riscossione delle entrate
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel