Manovra, nuovo allarme risorse da Upb, Corte dei conti e Cnel

«Francamente non entro nel merito della politica sanitaria, ma rifiuto l’idea che non siano stati fatti degli stanziamenti adeguati negli anni scorsi e quest’anno. Che il costo della sanità aumenti non si nega, ma che abbiamo fatto cose eccezionali anche per rimediare a disastri del passato tipo il payback è innegabile». Anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ieri durante la sua audizione in Parlamento non si è sottratto a uno degli sport più praticati del momento: quello relativo all...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi