Fisco e contabilità

Manovra, nuovo allarme risorse da Upb, Corte dei conti e Cnel

I fondi crescono, ma non sufficienti per tutti i bisogni - Giorgetti: «Rifiuto l’idea che i fondi non siano adeguati» - Istat ribadisce l’alert su rinuncia alle cure

di Marzio Bartoloni

«Francamente non entro nel merito della politica sanitaria, ma rifiuto l’idea che non siano stati fatti degli stanziamenti adeguati negli anni scorsi e quest’anno. Che il costo della sanità aumenti non si nega, ma che abbiamo fatto cose eccezionali anche per rimediare a disastri del passato tipo il payback è innegabile». Anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ieri durante la sua audizione in Parlamento non si è sottratto a uno degli sport più praticati del momento: quello relativo all...

