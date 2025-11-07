Manovra, nuovo allarme risorse da Upb, Corte dei conti e Cnel
I fondi crescono, ma non sufficienti per tutti i bisogni - Giorgetti: «Rifiuto l’idea che i fondi non siano adeguati» - Istat ribadisce l’alert su rinuncia alle cure
«Francamente non entro nel merito della politica sanitaria, ma rifiuto l’idea che non siano stati fatti degli stanziamenti adeguati negli anni scorsi e quest’anno. Che il costo della sanità aumenti non si nega, ma che abbiamo fatto cose eccezionali anche per rimediare a disastri del passato tipo il payback è innegabile». Anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ieri durante la sua audizione in Parlamento non si è sottratto a uno degli sport più praticati del momento: quello relativo all...
