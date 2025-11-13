Meloni ai sindaci: «Prima manovra senza nuovi tagli, bene i Comuni sul Pnrr»

Una rivendicazione, per la «prima manovra da anni senza nuovi tagli ai Comuni». E un elogio, per il «buon lavoro» del Paese sul Pnrr reso possibile anche «dall’enorme sforzo profuso da ciascuno di voi, che avete interpretato l’ambizione del Piano come una grande occasione di crescita». Sono i due passaggi centrali del messaggio che ieri la premier Giorgia Meloni ha mandato ai sindaci, riuniti a Bologna per l’assemblea nazionale dell’Anci.

Il passaggio sui tagli guadagna alla premier la replica delle...