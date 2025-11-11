Milano-Cortina, consegna provvisoria degli impianti sportivi non completati
Corte dei conti: serve una decisa accelerazione finale sulle opere per arrivare al traguardo senza troppe sorprese
Mancano 87 giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali che ancora una volta porterà gli occhi del mondo su San Siro a Milano. Ma la corsa contro il tempo per la realizzazione di impianti sportivi, strade e ferrovie di collegamento in Lombardia e in Veneto è ancora in pieno corso. E ha bisogno di una decisa accelerazione finale per arrivare al traguardo senza troppe sorprese.
A dirlo è la Corte dei conti, nella nuova relazione sul «Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali...