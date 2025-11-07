Napoli, vendute due torri del centro direzionale Investimento di 45 milioni

Una scossa nel mercato immobiliare napoletano: si è conclusa la vendita delle due Torri A4 e B1 del Centro direzionale di Napoli, due edifici emblematici che complessivamente hanno una superficie di 55mila metri quadrati. L’operazione comporta un investimento complessivo tra acquisto e ristrutturazione di 45 milioni: il progetto di sviluppo prevede che i primi sei piani, di 10mila metri quadri, siano adibiti a studentato, che potrà essere a servizio soprattutto degli studenti italiani fuori sede ...

