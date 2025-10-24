Manovra, i Comuni: «Servono più fondi per casa e sicurezza»

La lettura della manovra ha procurato qualche soddisfazione ai sindaci, soprattutto quando le norme illustrano i calcoli alleggeriti sul fondo crediti a garanzia delle mancate riscossioni (articolo 118), offrono 150 milioni in più per il salario accessorio dei dipendenti e altrettanti al fondo per i minori allontanati dalle famiglie (articolo 120), fissano i 60 milioni annui per i centri estivi (articolo 52) e stanziano 500 milioni per replicare nel 2026 la carta «Dedicata a te» per aiutare le famiglie...

