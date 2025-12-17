Personale degli enti locali, online i dati del censimento 2024

Il ministero dell’Interno pubblica la rilevazione dei dati del personale in servizio presso gli enti locali, realizzata in collaborazione con il Mef in attuazione di quanto dispone l’articolo 95 del Tuel, in cui sono contenuti i dati di maggiore interesse al 31 dicembre 2024.

I numeri

5.630 unità in più rispetto al 2023, che portano il personale a tempo indeterminato a quota 363.555; 4.581 sono i dirigenti, compresi quelli a tempo determinato e i direttori generali, che fanno 209 in più. Aumentati...