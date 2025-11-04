Piano acqua in Emilia Romagna, realizzato il 43% degli interventi

L’Emilia Romagna è quasi al giro di boa sul piano di interventi per il potenziamento delle risorse idriche e per la messa in sicurezza del territorio regionale dopo le alluvioni. Delle oltre 1.300 opere previste per il periodo 2018-2025 nell’ambito di quello che la Regione ha definito un vero e proprio “Piano Marshall” dell’acqua, gli interventi ad oggi ultimati sono il 45,3% del totale.

Il bilancio è stato tracciato ieri a Bologna dalle istituzioni regionali e dall’Anbi, l’associazione nazionale ...