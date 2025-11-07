Pnrr digitalizzazione, il conseguimento dell’obiettivo fa venir meno il vincolo sul finaziamento

Il finanziamento forfettario, o a lump sum, previsto per i progetti Pnrr riferiti alla digitalizzazione rappresenta un’eccezione nell’ambito dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al raggiungimento dell’obiettivo il finanziamento è interamente dovuto al soggetto attuatore, indipendentemente dalla spesa sostenuta da quest’ultimo. Non sono previste erogazioni anticipate. Sotto il profilo contabile, tale meccanismo comporta due principali conseguenze: 1) le entrate non sono mai...

