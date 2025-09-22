Pnrr, le ultime tappe: entro agosto 2026 obiettivi conclusi, poi la chiusura con l’ultima rata di dicembre
Gli step del Piano sono stati scanditi dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato, che fa il punto alla luce della Comunicazione della Commissione europea
Tutti gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza dovranno essere completati entro il 31 agosto 2026. Non è tuttavia strettamente necessario che tutte le spese siano sostenute entro tale data: la scadenza per la relativa presentazione delle richieste di pagamento è fissata al 30 settembre 2026, con valutazione da parte della Commissione europea da concludersi entro il 30 novembre 2026. L’ultima tappa è fissata al 31 dicembre 2026, data prevista per il versamento delle risorse relative...