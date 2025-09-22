Fisco e contabilità

Pnrr, le ultime tappe: entro agosto 2026 obiettivi conclusi, poi la chiusura con l’ultima rata di dicembre

Gli step del Piano sono stati scanditi dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato, che fa il punto alla luce della Comunicazione della Commissione europea

di Patrizia Ruffini

Tutti gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza dovranno essere completati entro il 31 agosto 2026. Non è tuttavia strettamente necessario che tutte le spese siano sostenute entro tale data: la scadenza per la relativa presentazione delle richieste di pagamento è fissata al 30 settembre 2026, con valutazione da parte della Commissione europea da concludersi entro il 30 novembre 2026. L’ultima tappa è fissata al 31 dicembre 2026, data prevista per il versamento delle risorse relative...

Correlati

Dalla revisione Pnrr spazi per la manovra, 10 miliardi nei fondi per superare il 2026
Il Pnrr spinge le costruzioni, a luglio produzione record - Revisione Piano, cabina di regia il 25 settembre

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità