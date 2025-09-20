Ponte sullo Stretto, rilievi ambientali dalla Ue
Richiesta al governo italiano di maggiori informazioni sull’impatto ambientale dell’infrastruttura. Ciucci: normale dialettica. Mit: a Bruxelles tutte le risposte necessarie
Il Ponte sullo Stretto sarebbe sotto la lente dell’Unione europea con la richiesta al governo italiano di maggiori informazioni sull’impatto ambientale del progetto. La notizia è stata diffusa ieri sera da Bloomberg. Secondo l’agenzia sarebbe stata inviata una lettera dall’esecutivo comunitario al governo italiano dove si afferma che sono state «individuate aree che necessitano di chiarimenti e ulteriori misure che dovrebbero aiutare le autorità italiane» ad affrontare eventuali «carenze» prima di...