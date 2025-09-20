Progettazione

Ponte sullo Stretto, rilievi ambientali dalla Ue

Richiesta al governo italiano di maggiori informazioni sull’impatto ambientale dell’infrastruttura. Ciucci: normale dialettica. Mit: a Bruxelles tutte le risposte necessarie

di R.R.

Il Ponte sullo Stretto sarebbe sotto la lente dell’Unione europea con la richiesta al governo italiano di maggiori informazioni sull’impatto ambientale del progetto. La notizia è stata diffusa ieri sera da Bloomberg. Secondo l’agenzia sarebbe stata inviata una lettera dall’esecutivo comunitario al governo italiano dove si afferma che sono state «individuate aree che necessitano di chiarimenti e ulteriori misure che dovrebbero aiutare le autorità italiane» ad affrontare eventuali «carenze» prima di...

