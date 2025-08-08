Progettazione

Ponte sullo Stretto: un’opera che afferma nuovamente la grandezza dell’ingegneria italiana

INTERVENTO. Il progetto è stato testato in gallerie del vento internazionali per mantenere una stabilità aero-elastica per venti fino a 292 km/h

di Giorgio Lupoi *

I ponti sospesi sono strutture di per se non particolarmente vulnerabili alle azioni sismiche. Nel dettaglio il ponte di Messina è stato dimensionato per resistere a terremoti fino a magnitudo 7.1, con una accelerazione sismica di picco superiore agli standard delle Norme Tecniche per le Costruzioni e le fondazioni sono state posizionate evitando faglie attive.

Entrambi i ponti esistenti citati si trovano in aree ad alto rischio sismico analoghe e similari a quella del Ponte di Messina: il Ponte sui...

