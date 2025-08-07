Salini (Webuild): «Ponte sullo Stretto orgoglio del Paese»
Secondo l’ad «l’opera segna l’inizio di una nuova stagione di visione, coraggio e fiducia nelle capacità dell’industria italiana»
«Oggi l’Italia dimostra ancora una volta di saper fare squadra, con un mega progetto trasformativo per tutto il Paese». Così Pietro Salini, ad di Webuild, dopo l’approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess; un passaggio secondo il costruttore che «segna l’inizio di una nuova stagione di visione, coraggio e fiducia nelle capacità dell’industria italiana e di tutto il comparto produttivo del settore infrastrutturale». Webuild è capofila del consorzio Eurolink, il...