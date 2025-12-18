Progettazione, arrivano le gridshell «low cost», con l’algoritmo che punta ad abbattere complessità e costi
Messa a punto una soluzione che fa leva sull’utilizzo di superfici Nurbs e, soprattutto, una velocità di calcolo senza precedenti: bastano 90 minuti per ottenere ciò che normalmente richiede 90 ore
Rivoluzione in vista per la progettazione delle strutture gridshell, quelle ultraleggere e dalle forme sinuose a base di materiali alternativi al cemento armato, in prevalenza a base di vetro ma anche di legno e compositi metallici, per la realizzazione di coperture e rivestimenti di spazi che si estendono su grandi superfici (fra gli esempi più iconici la Great Court del British Museum, la copertura in vetro del Dutch Maritime Museum o la Moynihan Train Hall di New York). O, almeno, è quanto promette...