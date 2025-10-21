Project financing. l’ente concedente non è obbligato a istruire la proposta dell’operatore
Il principio ribadito dal Tar Campania che respinge il ricorso di un operatore
Con sentenza del Tar Campania, Salerno, sez. II, n. 1696/2025 i giudici si soffermano sul potere discrezionale degli enti concedenti di valutare le proposte progettuali di finanza progetto ad iniziativa privata non inclusa nella programmazione. In particolare, nella fase preliminare del project financing, prima di ogni altra valutazione o adempimento, l’amministrazione deve verificare la sussistenza dell’interesse pubblico alla proposta, nonché la relativa coerenza con la programmazione del parternariato...