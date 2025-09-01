Rielezione della Rsu in corso d’anno, niente ricalcolo del monte ore dei permessi sindacali
Il calcolo effettuato dalle Pa all’inizio di quest’anno resta confermato per tutto il 2025, mentre a partire dell’anno prossimo si dovrà tener conto del dato elettorale di aprile 2025
Nessuna norma prevede che laddove la Rsu venga rieletta nel corso dell’anno vada effettuato un ricalcolo della ripartizione dei permessi spettanti alle organizzazioni sindacali.
Di conseguenza, il calcolo effettuato dalle Pa all’inizio di quest’anno (ovvero sulla base delle deleghe al 31 dicembre 2024 e i voti risultanti nell’elezione della Rsu del 2022) resta confermato per tutto il 2025, mentre a partire dell’anno prossimo si dovrà tener conto del dato elettorale di aprile 2025.
