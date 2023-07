Riferimenti al vecchio o nuovo codice sugli appalti Pnrr? Il ginepraio di norme che mette in difficoltà i Rup di Stefano Usai

Dal sottosoglia alle rotazioni serve un chiarimento: nel dubbio meglio affidarsi alla disposizione "generale" che sancisce che il Dlgs 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023









Il Rup, responsabile dell'attuazione degli interventi/progetti, in relazione ai contratti (da stipulare) finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc, a far data dal 1° luglio 2023 (data di efficacia del Codice per le nuove procedure), dovrà predisporre le proprie istruttorie, come già fatto notare nel focus pubblicato nell'edizione del 22 giugno e riportato anche nello speciale sul nuovo codice, attingendo – per le procedure di affidamento/aggiudicazione - da diversi impianti normativi.

I riferimenti...