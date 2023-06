Nuovo codice, intreccio di norme sulle opere Pnrr: necessario un chiarimento di Giorgio Lezzi (*)

Dal 1° luglio entra in vigore il Dlgs 36/2023 ma per gli interventi del Recovery restano in vigore i decreti legge che fanno riferimento al veccho Dlgs 50/2016: difficile districarsi per imprese e Pa









Il nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) sarà come noto efficace dal 1° luglio 2023 e ciò alla luce di quanto espressamente previsto indicato all'articolo 229, comma 2.

Per quel che riguarda le procedure di affidamento dei contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se...