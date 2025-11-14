Strade, ok al Fondo Mit per i piccoli Comuni: domande entro il 15 dicembre
Online il bando 2025 con 12 milioni complessivi per gli enti sotto 5mila abitanti. Importo massimo contributo: 150mila euro. Al Nord la quota più ampia delle risorse, al Sud garantito il 40%
Corsa contro il tempo per i piccoli Comuni interessati a mettere mano alla rete stradale con l’aiuto del Mit. C’è tempo fino al 15 dicembre (ore 12) per presentare domanda al Fondo per gli investimenti stradali nei piccoli Comuni, lo strumento con cui il ministero delle Infrastrutture punta a mettere in sicurezza e modernizzare la rete viaria dei municipi sotto i 5mila abitanti. L’avviso è online dalla tarda mattinata del 14 novembre, con una dotazione di 12 milioni di euro per il 2025.
Si tratta ...
