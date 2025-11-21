Tunnel Brennero, ok della Provincia di Bolzano all’aumento di capitale per i lavori 2026
La giunta provinciale ha approvato l’aumento di capitale di 11,7 milioni della finanziaria (Tfb) che detiene la quota italiana nel maxi-progetto per consentire il fabbisogno finanziario previsto per il prossimo anno
Il 21 novembre la giunta della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato, su proposta dell’assessore provinciale alla Mobilità e infrastrutture Daniel Alfreider, la partecipazione all’aumento di capitale di Tunnel Ferroviario del Brennero Spa (Tfb), società finanziaria che detiene la quota italiana nel progetto della Galleria di base del Brennero (Bbt). L’operazione - spiega la provincia - permette di coprire il fabbisogno finanziario previsto per il 2026 e di garantire la continuità delle attività...