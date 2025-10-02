Appalti

Gare, i costi della manodopera non possono trovare posto tra le spese generali

Lo ricorda il Tar Lazio bocciando il comportamento di un’impresa

di Stefano Usai

I costi della manodopera non possono essere «allocati» tra le spese generali ed essere «svelati» solo in seguito alla verifica della potenziale anomalia. In questo senso la sentenza del Tar Lazio, III quater, n. 16369/2025.

Il caso
Con la censura avverso l’aggiudicazione – e con motivi aggiunti anche avverso la stessa legge di gara ritenuta illegittima -, il ricorrente si sofferma sul mancato...

Correlati

Niente revisione prezzi per aumenti di costo del personale prevedibili
Costi della manodopera, una guida alla luce delle ultime sentenze

Gli ultimi contenuti di Appalti