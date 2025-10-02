Gare, i costi della manodopera non possono trovare posto tra le spese generali
Lo ricorda il Tar Lazio bocciando il comportamento di un’impresa
I costi della manodopera non possono essere «allocati» tra le spese generali ed essere «svelati» solo in seguito alla verifica della potenziale anomalia. In questo senso la sentenza del Tar Lazio, III quater, n. 16369/2025.
Il caso
Con la censura avverso l’aggiudicazione – e con motivi aggiunti anche avverso la stessa legge di gara ritenuta illegittima -, il ricorrente si sofferma sul mancato...