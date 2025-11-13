Gare, valido il contratto di avvalimento privo di corrispettivo
Il principio ricordato dal Tar Lombardia
Non è inficiato da nullità il contratto di avvalimento che non prevede la corresponsione di alcun corrispettivo, in quanto esso può corrispondere anche a un interesse dell’ausiliaria e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Le condizioni economiche possono essere regolate con un atto separato, oppure si possono giustificare attraverso l’indicazione della causa in concreto in grado di rendere valido il negozio giuridico, purché si tratti di elementi dimostrabili...