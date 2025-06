Gare, il Tar Campania apre all’avvalimento misto

Il contratto di avvalimento può essere misto, ossia finalizzato sia al raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura di gara (avvalimento tradizionale) sia al miglioramento dell’offerta tecnica (avvalimento premiale). Milita in tal senso l’articolo 104, comma 4, del codice dei contratti pubblici («l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per...

