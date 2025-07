Dl Infrastrutture, incentivi ai dirigenti anche per gare vecchie. Novità su Ponte, somma urgenza, commissari

Incentivi 2% ai dirigenti della Pa anche per le procedure già in corso all’epoca dell’entrata in vigore del Correttivo (31 dicembre 2024). È questa forse la novità destinata ad avere l’impatto più diffuso tra quelle previste dagli emendamenti dei relatori al decreto legge Infrastrutture dopo il ritiro dell’emendamento sull’aumento dei pedaggi autostradali. La discussione e il voto sugli emendamenti depositati lo scorso 4 luglio (e anche su altre questioni chiave come la revisione prezzi) riprenderà...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi