Appalti, l’esclusione per violazioni fiscali finisce sotto la lente dell’Ue

L’esclusione dalle gare per violazioni fiscali definitivamente accertate finisce davanti alla Corte di Giustizia Ue. Il rinvio ai giudici comunitari è arrivato con l’ordinanza n.6562 del 2 aprile 2025 del Tar Lazio e mette al centro due problemi: l’assenza di una forma di “self cleaning”, di ravvedimento operoso, nel nostro Codice appalti e l’obbligo di estinguere il debito (o di impegnarsi a farlo) prima della scadenza del termine per le offerte. Un limite che non appare all’interno delle direttive...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi