Non solo Campania: condono doppio e con vincoli ridotti anche nel resto d’Italia
Sulla regolarizzazione degli abusi edilizi riapertura differenziata per le due sanatorie del 1985 e del 2003
Un nuovo condono doppio, che guarderà sia alla prima sanatoria (iper-permissiva) del 1985 che a quella del 2003, la terza. Rimuovendo alcuni vincoli presenti nell’ultima edizione, con riflessi sia a livello locale (come nel caso della Campania) che a livello nazionale. Con la riedizione del condono 1985 sarà possibile sanare piccole irregolarità anche molto recenti, mentre la riapertura del terzo condono consentirà di regolarizzare abusi più rilevanti, ma solo se già realizzati nel 2003. Messi in...
Piano acqua in Emilia Romagna, realizzato il 43% degli interventi
di Micaela Cappellini