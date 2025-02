18° Correttivo: novità su bilancio e gestione per i vincoli di finanza pubblica

Dal periodo 2026-2028 fino al 2030-2032, tutti gli enti territoriali dovranno inserire nell’allegato A1 del bilancio il Fondo obiettivi di finanza pubblica. Le risorse accantonate potranno essere utilizzate nell’esercizio successivo anticipatamente, non in sede di previsione, ma solo mediante variazione. Il 18° decreto correttivo dell’armonizzazione contabile, reso noto dalla commissione Arconet con la pubblicazione dei documenti di lavoro del 15 gennaio, dettaglia le modalità operative per l’utilizzo...

