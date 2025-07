A Roma maxi bando da 590 milioni per la manutenzione della rete stradale

Roma Capitale lancia un maxi bando di accordo quadro, della durata triennale, per rinnovare le strade cittadine. Al via la gara dal valore complessivo di 589.680.000 euro finalizzata alla conclusione di 15 contratti (uno per ogni municipio) con un solo operatore economico per sorveglianza, pronto intervento e manutenzione delle strade di competenza comunale. Tutti i lotti hanno lo stesso valore, pari a 39.312.000 euro.

Gli interventi riguardano le infrastrutture stradali e le relative pertinenze sulla...

