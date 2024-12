A2A cede ad Ascopiave asset delle reti gas: accordo da 430 milioni

A2A raggiunge un’intesa vincolante per la cessione di circa 490mila punti di riconsegna gas (in pratica contatori) ad Ascopiave in Lombardia. Un’operazione da 430 milioni, per una Rab 2023 di 397 milioni, che per il gruppo energetico guidato da Renato Mazzoncini significa il consolidamento di una strategia in atto da tempo, ovvero la progressiva focalizzazione sull’elettrificazione, sulla transizione energetica e sulla circolarità; Ascopiave invece – che finanzia parte del deal con la recente cessione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi