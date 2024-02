A2A, margini su a 2 miliardi e nuovo record di investimenti

A2A archivia il 2023 con un Ebitda record, che sfiora i 2 miliardi, e il mercato inizia già a ragionare sul prossimo appuntamento chiave per il gruppo, il prossimo 11 marzo, quando il cda sarà chiamato ad approvare il bilancio consolidato, la proposta di dividendo, e il piano strategico al 2024-2035. Nel frattempo il gruppo controllato dai Comuni di Milano e di Brescia, che a Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,4% a 1,7 euro, l’anno scorso ha realizzato margini lordi per 1,97 miliardi, in crescita...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi