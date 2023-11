A2A raddoppia a 25 mln l’impegno economico in Friuli Venezia Giulia di B.Ga.

Nel 2022 l’importo distribuito a livello locale è cresciuto del 56%









«I dati del nostro Bilancio di sostenibilità del Friuli-Venezia Giulia dimostrano l’impegno concreto del Gruppo per questo territorio. Nel 2022 il valore economico distribuito a livello locale è significativamente cresciuto: 25 milioni, oltre il 50% in più rispetto all’anno precedente».

Lorenzo Giussani, direttore Generazione & trading di A2A - 13mila dipendenti, secondo player a livello nazionale nel settore delle energie rinnovabili - illustra la settima edizione del Bilancio di Sostenibilità territoriale che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i piani di attività per i prossimi anni. In particolare «abbiamo accelerato gli investimenti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica di questa Regione. Complessivamente abbiamo destinato 68 milioni per la realizzazione del nuovo ciclo combinato a Monfalcone e per attività di efficientamento nel nucleo idroelettrico di Udine. Un risultato raggiunto anche grazie al costante dialogo con istituzioni e comunità locali».

A2a gestisce la generazione, vendita e distribuzione di energia e la vendita e distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi smart per le città, illuminazione pubblica e servizio idrico integrato. Nell’ultimo triennio sono proseguite le attività di ascolto e dialogo con le comunità in cui il Gruppo opera, e nel 2023 è previsto il coinvolgimento di 11 territori in tutta Italia. Sul fronte dell’energia pulita e accessibile A2A in Friuli Venezia Giulia produce energia 100% rinnovabile attraverso le due centrali idroelettriche - Ampezzo e Somplago - e un sistema di dighe, opere di derivazione e stazioni elettriche che hanno generato 273 GWh di energia, evitando l’emissione di 112.000 tonnellate di CO2 e consentendo di risparmiare circa 50mila tonnellate equivalenti di petrolio (TEP). Il Gruppo opera in un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico, che subisce gli effetti del cambiamento climatico, e nel 2022 ha continuato a investire in attività di presidio, monitoraggio e manutenzione degli impianti.

Tra gli asset del Gruppo, la Centrale di Monfalcone è stata chiamata nel 2022 dal Gestore del Sistema elettrico nazionale a riattivare la produzione a carbone - in una situazione di crisi energetica internazionale - per garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale. L’impianto stava progressivamente riducendo l’esercizio in previsione della completa dismissione delle unità a carbone e dallo scorso 31 marzo 2023 A2A ha azzerato la produzione. Lo scorso febbraio la Giunta regionale ha approvato un progetto per la riconversione della centrale termoelettrica in un impianto a ciclo combinato (CCGT) ad altissima efficienza alimentato a gas o in blending gas-idrogeno, che permetterebbe di ridurre le emissioni di CO2 del 64%; l’investimento include quasi 20 milioni per la riqualificazione urbana.

L’impulso allo sviluppo del territorio friulano si è tradotto in 25,2 milioni di euro sotto forma di dividenti, imposte locali, ordini a fornitori, canoni e concessioni e remunerazione dei dipendenti, +56% rispetto all’anno precedente. Sono cresciuti significativamente gli investimenti per le infrastrutture nella Regione, dai 3,7 milioni del 2021 a oltre 68 milioni. Circa 50 i fornitori locali attivati, di cui il 66% micro o piccole imprese, per un importo degli ordini pari a 7,7 milioni.