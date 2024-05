Abruzzo, lavori da 425 milioni per l’adeguamento sismico di 12 viadotti della A25

In Abruzzo vanno in gara lavori da 425 milioni con fondi Pnrr per adeguare i viadotti autostradali. Areacom, l’Agenzia regionale per la committenza, ha pubblicato tre bandi per l’affidamento di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di 12 viadotti prioritari dell’autostrada A25. Il lotto 1 ha un importo di 95 milioni, il lotto 2 di 163,5 milioni e il lotto 3 di 166,6 milioni. Le offerte...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi