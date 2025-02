Abusi ante 1967, tocca al proprietario provare la data di costruzione

In caso di abuso, il proprietario (o il responsabile dell’abuso) per poter beneficiare del condono, deve provare che l’opera è stata realizzata prima dell’entrata in vigore della norma del 1967 quando non c’era l’obbligo della licenza edilizia per opere al di fuori del centro urbano.

Con questa motivazione il Tar di Catanzaro, con la sentenza 220/2025, ha respinto il ricorso di una persona che aveva impugnato l’ordinanza di demolizione fabbricati realizzati senza autorizzazione. Tutto è legato al ...