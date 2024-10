Abusi edilizi, l’acquisto coattivo del Comune non incide sull’ipoteca precedente

L’acquisizione coattiva di un edificio da parte del Comune a causa di un abuso edilizio non compromette l’ipoteca che sia stata anteriormente iscritta sull’edificio. È quanto consegue alla sentenza della Corte costituzionale 160 del 3 ottobre 2024, la quale ha dichiarato non conformi alla Costituzione le norme che non fanno salva l’ipoteca qualora l’edificio abusivo sia acquisito al patrimonio del Comune nel cui territorio esso è ubicato.Si tratta dell’attuale articolo 31, comma 3, Dpr 380/2001, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi