Abusi, nullo l’ordine di demolizione dell’Ente parco in attesa della sanatoria presentata al Comune

Nulla l’ordinanza di demolizione adottata dall’Ente parco, in merito a un’opera abusiva per cui ci sia un’istanza di sanatoria in corso presentata al Comune. Con questa motivazione il Tar dell’Abruzzo, con la sentenza numero 56/2025 ha accolto il ricorso di una persona che aveva impugnato il diniego dell’Ente parco mentre era in corso ancora una procedura con il Comune.

La vicenda nasce...