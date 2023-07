Abuso d'ufficio, la Commissione europea a Roma: rischioso abolirlo di Beda Romano

Il monito della vicepresidente Vera Jourová: l’idea di abrogare il reato di abuso di ufficio pubblico può favorire la corruzione









È un quadro in chiaroscuro quello tratteggiato ieri dalla Commissione europea in un rapporto annuale sullo stato di diritto nell'Unione che contiene raccomandazioni Paese. Al di là dei noti casi di Polonia e Ungheria, appunti sono rivolti anche a Parigi e a Roma. Su quest'ultimo fronte, Bruxelles mette l'accento sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio e sulla riforma del codice degli appalti. Non vi è stato nell'ultimo anno «un deterioramento radicale della democrazia in Europa», ha detto ieri...